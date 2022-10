Bad Boller Nachhaltigkeitsveranstaltungsreihe: Zusammen für eine lebenswerte Kommune: Bürger*innen engagieren sich im eigenen Quartier.

Sie möchten sich einbringen auf Gebieten, die Ihnen wichtig sind: Das kann ein Literaturkreis sein, ein Gesprächsforum, in dem aktuelle Themen diskutiert werden, ein Arbeitskreis Erneuerbare Energie oder eine Bildungsinitiative Nachhaltigkeit.

Hans-Werner Schwarz engagiert sich in Kirchheim seit Jahren auf verschiedenen Gebieten in seiner Kommune. Als Referent und Projektleitung zum Thema „Whole Institution Approach“ begleitet er Institutionen auf dem Weg, ganzheitlich nachhaltig zu werden. Ausgehend von diesen Erfahrungen wollen wir mit allen interessierten Bürger*innen herausfinden, was wir in Bad Boll bewegen können.