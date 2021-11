Bad Coffee Records

Lange ist es her. Doch jetzt ist Bad Coffee zurück!

In gewohnter Manier sollen dieses Mal an Silvester die altehrwürdigen Mauern der Bastion unter gewaltigen Bässen erzittern. Lasst uns das Jahr 2021 und die gesamte, verdammte Pandemie in die Annalen der Geschichte ballern!

Hinweise zu etwaigen coronakonformen Regelungen und zum Ablauf der Veranstaltung sind der Veranstaltung selbst und der Homepage zu entnehmen.