Bad Coffee Records

BadCoffee lädt zum großen Birthday Bash von THNGS!

Seit Jahren ist der Vorabend zum Tag der Deutschen Einheit fest im Kalender der Crew und diesmal gibt’s gleich doppelten Grund zum Feiern: THNGS lässt es zum Ehrentag krachen – und hat dafür gleich acht handverlesene DJs eingeladen, die euch mit kurzen, knackigen Sets durch die Nacht jagen.

Doch damit nicht genug: Zum Finale wird die Booth für alle geöffnet – bei der Open Deck Session können sich alle, die noch Energie und Bock haben, selbst an den Reglern austoben und die Bastion endgültig zum Beben bringen.