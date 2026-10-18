Bad Ditzenbacher Weihnachtsmarkt

Am Samstag, den 28.11.2026, ist es wieder soweit: auch in diesem Jahr kehren wir zurück zum kleineren, traditionellen Weihnachtsmarkt im Haus des Gastes, der in gewohnt gemütlicher Atmosphäre stattfinden wird!

An unseren festlich geschmückten Ständen erwarten Sie liebevoll handgefertigte Dekorationen und einzigartige Geschenkideen für die schönste Zeit des Jahres. Unsere rund 25 Aussteller präsentieren mit viel Herz ihre schönsten Schätze. Genießen Sie dazu köstliche weihnachtliche Leckereien, ob Punsch, Glühwein oder Hot Aperol – hier ist für jeden etwas dabei. Und für die perfekte Stimmung sorgen weihnachtliche Musik und tolle Live-Acts!

Wir freuen uns, wenn Sie sich als Aussteller oder Mitwirkender für den diesjährigen Weihnachtsmarkt anmelden möchten. Weitere Informationen erhalten Sie HIER.