Joachim Zelter: Hoch Oben

Ein Autounfall irgendwo in Deutschland. Schwer verletzt findet sich Jeremy Ash aus England in einem Krankenhaus wieder und kann – frisch operiert – nicht einmal die Klinikrechnung bezahlen.

Damit beginnt der aberwitzige Aufenthalt in einer fremden Stadt, einem Absurdistan kafkaesker Ordnungen, ein Reigen der Panikbrücken und windgepeitschten Seilbahnen, der Begrüßungsdramen und nächtlichen Verfolgungsjagden – mit einem Oberbürgermeister, der stets hinter der nächsten Ecke lauern kann.

Die Veranstaltung des Literaturhauses Heilbronn findet in Kooperation mit der Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn statt. Den Abend moderiert Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.