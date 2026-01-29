BitterGreen: Lieder, die Geschichten erzählen

Lieder wie alte Bekannte und neue Freunde!

Wenn Barbara Gräsle und Stephan Kalinke als BitterGreen alles für einen stimmungsvollen Liederabend zusammenstellen, ist das schon fast wie das genussvolle Blättern im großen Buch der Musikgeschichte: Mit Klassikern aus dem amerikanischen „Songbook“ der 60er Jahre bis heute sowie Country- und Folkperlen von Größen wie Gordon Lightfoot, James Taylor oder Garth Brooks. Und sogar die Herzenslieder deutscher Künstler wie Reinhard Mey und Herbert Grönemeyer fügen sich harmonisch in die außergewöhnlich arrangierten Versionen des Duos.

Barbara Gräsle – Gitarre/Gesang

Stephan Kalinke – Bass/Gesang