Bad Mojos + Cat Lady

Im schönen ländlichen Thun im Kanton Bern in der Schweiz, wo die Kühe noch fröhlich in ihre freie Landschaft scheissen und die unterschätztesten Bands der Schweiz herkommen (The Jackets, Grauzone, The Monsters, Lightning Beat-Man, Glueams, Eigernordwand etc), haben sich drei Jungs per SMS im Jahr 2015 zu einer Punk Gruppe mit der Absicht zusammen getan, in your-face-Punk Rock zu spielen, fernweg von Ernsthaftigkeit oder Kunst Arty Farty Spießer-Musik, Punk mit viel trashigem Rock'n'Roll und ohne Grenzen. Sie sagen selbst, ihre Einflüsse sind GG Allin (the most hated man in the Rock'n'Roll circus) und Mahatma Ghandi (the most loved man on this planet). Das Ergebnis ihrer Bemühungen ist herrlich ranziger LoFi-Trashpunk der so auch als lupenreine, neue Spits-Scheibe durchgehen würde, würde man deren Namen drauf tackern.