Bad Moon - das bedeutet Musik mit viel Hingabe, Herz und Professionalität. Seit 2016 begeistern die Jungs und das Mädel die lokale Musikszene mit erstklassigen und vor allen Dingen mitreißenden Konzerten.

Ob Biker-Partys, Hallen- oder Open Air Events, Club oder Kneipengigs - bei BAD MOON springt der Funke schnell auf das Publikum über und der Zuhörer nimmt eine bleibende und schöne musikalische Erinnerung mit nach Hause. Hier sind leidenschaftliche Musiker am Werk, die mit viel Spaß das tun was sie lieben! Die Bühnenpräsenz und die Publikumsnähe machen die sechs aus Rottenburg a. N. so sympathisch.

Veranstalter und Publikum loben immer wieder das breite Programm der Band, dass sich von den 60ern (Wanda Jackson, Nancy Sinatra, The McCoy) über die 70er (CCR, Lynyrd Skynyrd, Status Quo, Linda Ronstadt), den 90ern (Guns ´n Roses, Meredith Brooks, The Cranberries) bis in die heutige Zeit (Amy Macdonald, Rea Garvey, Anouk) erstreckt und so das Spektrum der Band passend beschreibt.

Musikalisch können BAD MOON aus großer Erfahrung schöpfen:

Vanessa Hänle, Sängerin aus Leidenschaft und immer mit viel Gefühl vorne dabei. Die Abteilung Groove ist mit den erfahrenen Musikern Ansgar Groß am Schlagzeug und Alessio Maiello am Bass bestens besetzt, an den Keyboards Reinhard (Hardy) Welker der immer den richtigen Sound in petto hat und das Gitarrenteam Sven Baumann und Arthur Schulz die es zusammen richtig rocken lassen.