Bad Rappenau liest – zum 20. Mal

Im Jahr 2020 blicken die VHS Unterland in Bad Rappenau und die Stadt Bad Rappenau auf 19 Veranstaltungen „Bad Rappenau liest“, zurück, ein besonderes Jubiläum, das wir gerne an unserem 20. Abend mit allen literarisch Interessierten in besonderer Weise feiern möchten.

Aus 19 Veranstaltungen, in denen Bad Rappenauer Persönlichkeiten dichterische Texte im Wasserschloss vorgelesen oder vorgespielt haben, stets begleitet von musikalischen Klängen aus der Zeit der Autoren, möchten wir besonders gelungene Stücke in einem Best of! nochmals zum Vortrag bringen: Wilhelm Busch und Kurt Tucholsky, Theodor Fontane, Rainer Maria Rilke und andere melden sich mit ihren Lebensgeschichten und ihren Texten an diesem Abend noch einmal zu Wort. Freuen Sie sich auf einen vergnüglichen Abend mit vielen Highlights.

Der Eintritt zu der Lesung kostet 8 Euro.

Eintrittskarten können Sie unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse im Kulturamt bei Frau Böhm/Frau Benz unter 07264 922 161, Email: kulturamt@badrappenau.de reservieren.

Bitte beachten Sie vor Ort die Hygienerichtlinien und tragen Sie eine FFP2 oder OP-Maske beim Besuch der Veranstaltung. Dankeschön.