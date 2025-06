Regionaltag 2025 in Bad Rappenau

Am Sonntag, den 13. Juli 2025 laden die Bürgerinitiative Heilbronn-Franken e.V. und die Stadt Bad Rappenau von 12 bis 18 Uhr ganz herzlich zum Regionaltag nach Bad Rappenau ein. Der Regionaltag wird dieses Jahr bereits zum 26. Mal veranstaltet.

Austragungsort ist jedes Jahr eine andere Stadt aus der Region Heilbronn-Franken.2023 war Güglingen Gastgeber, 2024 Lauda-Königshofen.

Der Regionaltag wurde als regionales Schaufenster für die Bürger der Region konzipiert. Ziel der Veranstaltung ist es, die Begegnung innerhalb der Region zu fördern, die Bürgerinnen und Bürger für die gemeinsame Region zu sensibilisieren, den Austausch zwischen den Bürgern möglich zu machen und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken.

Und so wird Bad Rappenau beim diesjährigen Regionaltag „Ort der Begegnung" für viele tausend Menschen aus der gesamten Region Heilbronn-Franken.

Insgesamt über 70 Aussteller aus Touristik, Kulinarik und Wirtschaft zeigen am Regionaltag an Informations-und Verkaufsständen die Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Region. Ein bäuerlicher Genießermarkt bietet regionale Erzeugnisse aus Landwirtschaft und Weinbau zum Probieren und Kaufen an.

Auf der Showbühne am Rathaus erwartet die Festbesucherinnen und Festbesucher von 12 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit dem „Duo Jörg Linke&Tobias Langguth“–Saxophon & Gitarre, der Polizei Big Band, den Hohenlohe Highlanders-Pipes & Drums, dem Würth Chor und Band, dem Turnverein Bad Rappenau, TGW Abteilung Tanz-„Dont stop me now” und der Musikschule Doremi–„Performance & Dance“. Die Moderation übernimmt SWR-Moderator Wolfgang Köhler.

Das SWR-Studio Heilbronn präsentiert ab 14.45 Uhr im Martin-Luther-Haus die Kultreihe „Mundart und Musik“, moderiert von Ivonne Schowtka. Hier tritt die aus Neckarbischofsheim stammende Band „Gradwegs“ auf und spielt Rockklassiker in kurpfälzer Mundart. Ebenso zu Gast ist Heimatforscher Erich Schuh aus Bad Rappenau mit Geschichten rund um Sole und Mundart. Der Eintritt ist frei.

Beim verkaufsoffenen Sonntag in der Bad Rappenauer Innenstadt kann man von 13 bis 18 Uhr gemütlich durch die Läden schlendern und Einkäufe erledigen. Auch das kulinarische Angebot beim Regionaltag kann sich sehen lassen. Anzahlreichen Ständen werden die Besucher mit allerlei Leckereien und Köstlichkeiten bewirtet. Für das leibliche Wohl wird also bestens gesorgt sein.

Und nicht nur in der Innenstadt und entlang der Grünspange zum Wasserschloss wird einiges geboten, auch im Schlosspark wird gefeiert! Hier ist an diesem Sonntag noch einmal das 6. Bad Rappenauer Weindorf für Besucher geöffnet. Unter freiem Himmel lassen sich im idyllischen Schlosspark edle Tropfen bei guter Live-Musikgenießen.

Im Rahmen des Regionaltages gibt es auch noch ein Gewinnspiel mit tollen Preisen. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein des Hotels Saline 1822 über eine Übernachtung im Doppelzimmer für 2 Personen mit Halbpension inkl. korrespondierenden Weinen zum Abendessen, ergänzt durch jeweils zwei Tagestickets für den Besuch des Sauna-Paradieses RappSoDie sowie Eintrittskarten für das BikiniARTmuseum. Das Gewinnspiel und weitere Informationen zum Regionaltag, wie z.B. das Bühnenprogramm und die Ausstellerliste, finden Sie unterwww.pro-region.deoderunterwww.badrappenau.de.