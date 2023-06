Bad Rappenauer Künstler präsentieren ein Festival der Klassik

Am Sonntag, 16.07.2023 um 18.00 Uhr gastiert ein ganz besonderes Ensemble im Kurhaus. Einige der namhaftesten musikalischen Künstler aus Bad Rappenau haben sich zusammengefunden, um Ihren Gästen einen unvergesslichen Abend zu bereiten.

Der Bad Rappenauer Tenor Holger Ries wird sich mit seiner unvergleichlich-charmanten Art auf eine Zeitreise durch die Geschichte unserer schönen Kurstadt begeben. Mit ihm auf den Weg machen sich Sopranistin Antje Krause und Mezzosopranistin Sonja Koppelhuber sowie die Pianistin Anette Fischer-Lichdi, Trompeterin Griseldis Lichdi und Harfenistin Maren Ferber.

Es erwartet die Besucher an diesem eigens für die Bad Rappenauer Klassiktage konzipierten Abend ein Streifzug durch die Jahrhunderte - umrahmt von musikalischen Höhepunkten vergangener Epochen und Bildern aus einer Zeit, als sich das kleine Dorf Rappenau dank seiner natürlichen Salz- und Solevorkommen auf den Weg zur Großen Kreisstadt Bad Rappenau machte.

Gehen Sie mit unseren Bad Rappenauer Künstlern auf eine spannende Zeitreise und erleben Sie ein außergewöhnliches Konzert nicht nur für Augen und Ohren sondern auch fürs Herz.

Für musikalische Abwechslung ist an diesem Abend bestens gesorgt. Unter anderem sind Arien und Duette aus den Opern „Der Freischütz“, „Carmen“, „Hänsel & Gretel“, den Operetten „Paganini“, „Die lustige Witwe“ und „Der Vogelhändler“ zu hören. Auch Lieder aus Musicals wie „Tanz der Vampire“ und „Aladdin“ werden Teil des Programmes sein. Freuen Sie sich auf herausragende Instrumentalsoli an der Harfe, der Trompete und am Klavier, die Sie verzaubern werden.

Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen Abend mit Bad Rappenauer Künstlern, die Sie mit auf eine musikalische Zeitreise durch die letzten 200 Jahre nehmen.