Bad Wimpfen und Umgebung von oben

Luftbildaufnahmen von Bad Wimpfen und Umgebung in der Städtischen Galerie

Dr. Rainer Ruschkewar über 30 Jahre als Hobbypilot in der Luft unterwegs und hat während dieser Zeit die Stadt Bad Wimpfen und ihre sich stetig verändernden Strukturen aus der Luft dokumentiert.

Rainer Ruschke, der aus Bad Wimpfen stammt, hat in diesem Jahr die Wimpfener Ehrenmedaille Pro Wimpina für seine Leistung im Bereich der Luftbildarchäologie erhalten.Er entdeckte bei seinen zahlreichen Flügen Siedlungsreste und Häusergrundrisse in der Wimpfener Gemarkung, die bis heute wissenschaftlich ausgewertet werden. Ermöglicht wurden diese einmaligen Aufnahmen durch eine eigens konstruierte Vorrichtung, die Ruschke an das Flugzeug anbrachte und seine Kameras daran befestigen konnte. Mittels einer speziellen Technik kamen auf den Aufnahmen somit verborgene Anlagen am Boden zum Vorschein. Dadurch konnte die Zerstörung durch Baumaschinen, Straßenbauten oder andere Bauwerke oftmals rechtzeitig verhindert werden.

Die Vernissage zur Eröffnung der Ausstellung findet am 21. Juli 2018 um 19.30 Uhr in der Städtischen Galerie in Bad Wimpfen statt.

Insbesondere für jüngere Generationen ist die Ausstellung ein Besuch wert, da es oft unvorstellbar scheint, wie Bad Wimpfen vor einigen Jahrzehnten ausgesehen hat.

Die Ausstellung ist vom 21.07. bis 02.09.2018 in der Städtischen Galerie im Alten Spital in Bad Wimpfen zu sehen. Sie kann montags bis sonntags, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.