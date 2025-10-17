Badass Rock`n`Roll mit Wearmarks!

Badass Rock`n`Roll Wearmarks – das steht für Gebrauchsspuren. Für Ecken und Kanten. Nichts Sauberes oder Glattgebügeltes.

Die vier Protagonisten, die auch schon ordentlich Gebrauchsspuren aufweisen, agieren aus einem ungewöhnlichen Kuhkaff in Süddeutschland, in dem die Lichter der Großstadt nicht einmal leuchten, wenn die Kühlschranktür aufgeht.

Und genau hier, in der manifesten Einsamkeit, ragt aus einer kleinen Lichtung inmitten des Waldes ein altes Häuschen, das für die Jungs als sprichwörtliche Songschmiede fungiert. Hier wird das Eisen zu knackigem Rock ‘n’ Roll geschmiedet. Rock ‘n’ Roll mit einem vergangenheitsliebenden, aber zukunftsträchtigen 70erJahre-Anstrich. Shreddiger Sound, hier und da auch durchaus emotional gewürzt mit einer Prise Melancholie. Rohe, altehrwürdige Klänge ohne Kompromisse! Keine Liebeleien mit beschwichtigenden Liedzeilen! Power to the Bauer! Frei nach diesem Motto und ganz nach der Manier einiger alter Bekannter rocken sich die Wearmarks durch die Clubs, bis die Röhren voller Inbrunst glühen und der Schweiß von der Decke tropft!