Als Vertretung des Landes macht der Treffpunkt Baden-Württemberg von 31. Juli bis 25. August Station in der Schwabenlandhalle in Fellbach und zeigt mit ganz unterschiedlichen Ausstellungen, Aktionstagen, Mitmachaktionen und zahlreichen kulturellen Veranstaltungen, was das Land Baden-Württemberg zu bieten hat.

In der ersten Ausstellungsperiode vom 31. Juli bis 11. August finden die folgenden Ausstellungen statt:

„Natur, Garten, Umwelt“ Börsenverein d. Dt. Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg e.V.

„Gut investiert: Kulturlandschaft in Baden-Württemberg. Förderprogramme für Ländlichen Raum, Landschaft und Landwirtschaft" Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

„Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos" Stiftung Weltethos Tübingen mit Unterstützung des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg

„Landschaftserhaltungsverbände in Baden-Württemberg - Brücken bauen zwischen Mensch und Natur" Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Koordinierungsstelle der Landschaftserhaltungsverbände bei der (LEL)

„Gönn Dir Garten – eine Wohlfühloase für Mensch und Natur“ NABU Fellbach

„Das Genbänkle - Ein Netzwerk für Sortenretter und -erhalter der Nutzpflanzenvielfalt" Fakultät Landschaftsarchitektur, Umwelt- und Stadtplanung; Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU), Nürtingen-Geislingen

„Selbsthilfe: unendlich hilfreich“ Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Selbsthilfe Kontaktstelle