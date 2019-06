Baden-Württembergisches Alphornbläsertreffen

„Der Klang des Alphorns ist kraftvoll und zugleich getragen – es ist mild, beruhigend und hat zweifellos etwas Majestätisches“

Der Blasmusikverband Baden-Württemberg veranstaltet am 30. Juni 2019 in Mosbach das diesjährige Baden-Württembergische Alphornbläsertreffen. Ab ca. 12:00 Uhr werden Alphornbläser aus nah und fern (Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen) im Elzpark und in der Fußgängerzone / Marktplatz der schönen Fachwerkstadt Mosbach zu hören sein.

Am Samstag, den 29. Juni 2019 findet in der Pattberghalle in Mosbach-Neckarelz unter Leitung von Berthold Schick ein Workshop statt, dessen ca. 20 Teilnehmer gegen 16:00 Uhr im Burggraben Neckarelz ein kleines Konzert zum Besten geben.

Der Eintritt aller Veranstaltungen ist frei – Zuhörer herzlich Willkommen.