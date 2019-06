SWR1 präsentiert am Sonntag 14. Juli 2019 zum 4. mal in Herrenberg das große Comedy- und Kabarettfestival „Baden-Württemberg macht Spass“. Dieses mal wird auf 2 Bühnen gespielt und das Publikum darf zwischen den Bühnen hin- und herwechseln. Mit dabei sind Christoph Sonntag, Lisa Fitz, Ernst Mantel & Werner Koczwara, Helge & das Udo.

Im Rahmen des Kulturfestivals Sommerfarben ist das von SWR1 präsentierte Comedy- und Kabarettfestival „Baden-Württemberg macht Spaß“ erneut in Herrenberg zu Gast. Dieses mal treten 4 Künstler mehrfach auf 2 Bühnen auf. Zwischen den Auftritten ist auf beiden Bühnen zeitgleich eine Pause und der Zuschauer kann zur nächsten Bühne und damit zum nächsten Künstler wechseln. Da auf 2 Bühnen gespielt wird, kann der Besucher alle vier Künstler anschauen und miterleben. Bei gutem Wetter befindet sich eine Bühne auf dem Marktplatz und die zweite Bühne in der Stadthalle. Bei schlechtem Wetter findet die gesamte Veranstaltung in der Stadthalle statt.

Christoph Sonntag

Von Flensburg bis zum Bodensee begeistert er sein Publikum und füllt die Hallen – wenn es sein muss auch die Stuttgarter Porsche Arena. Der Ausnahmekabarettist von SWR3 beschäftigt sich stets mit tagesaktuellen Themen die, wie von Christoph Sonntag gewohnt, mit spitzer Zunge kommentiert werden. Da Christoph Sonntag im Jahr 2019 auf WÖRLDWAID – Tour ist, kann man ihn nur sehr selten auf den Bühnen in Deutschland erleben.

Lisa Fitz

Dem breiten Publikum ist die bayrische Ausnahmekünstlerin Lisa Fitzt durch Auftritte in Fernsehshows, TV-Filmen und Kabarettsendungen bekannt. Als erste Frau in Deutschland präsentierte sie ein Soloprogramm mit eigenen Texten und beeinflusst damit das deutsche Kabarett maßgeblich. Auszeichnungen wie der Deutsche Kabarettpreis, der Bayrischen Kabarettpreis oder der Deutsche Medienpreis folgten. Eine Besonderheit ihres Kabarett-Stils ist, tiefe Weisheiten mitunter in einer volksnahen Sprache zu verstecken, so dass sie von der Form her leicht verdaulich wirken, wenn auch der Inhalt oft im Halse stecken bleibt und nicht so leicht zu schlucken ist. Lisa Fitz zeigt Auszüge aus ihrem aktuellen Programm „Flüsterwitz“.

Ernst Mantel & Werner Koczwara

Es ist das Gipfeltreffen des schwäbischen Humors: Mit Koczwara und Mantel haben sich zwei der komischsten Humorschaffenden Süddeutschlands zusammengetan: Ernst Mantel, bis zu deren Trennung Mitglied der "Kleinen Tierschau", sowie doppelt ausgezeichneter Träger des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises. Und Werner Koczwara, der mit seinem Programm "Der wüstenrote Neandertaler oder wie aus Affen Bausparer wurde" ein auch bundesweit hoch gelobtes Schwabenkabarett auf die Bühne gebracht hat. Sein Buch "Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt" rangiert seit Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Gemeinsam treten Mantel und Koczwara als "Vereinigtes Lachwerk Süd" an und werden als Duo das machen, womit sie im Schwabenland seit Jahren für hochklassigen Humor stehen: feiner Wortwitz, geschliffene Pointen und Songs über die ganz großen Themen: also Führerscheinentzug, doofe Liedermacher, korrekte Hummerzubereitung und Seitenbacher-Werbung. Schwäbische Unterhaltung auf komischster Art aber auf höchstem Unterhaltungs-Niveau.

Helge und das Udo

Seit über 10 Jahren schon bilden der Kieler Helge Thun, vielen bekannt aus dem SWR-Fernsehen und seiner Sendung „Thunfrisch“ sowie der Schwabe Udo Zepezauer ein äußerst erfolgreiches Comedyduo.