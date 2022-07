Spielen, reden, turnen und entspannen – all das konnte man in den luxuriösen römischen Bädern. Wir stellen selber Badesalz nach altem Rezept her und gestalten ein Mosaik nach römischem Vorbild.

Für Kinder ab 6 Jahren. Mit Anmeldung bis Mo., 22.08., 12 Uhr