Badische Landesbühne Bruchsal - Schöne Bescherung

Weihnachten - das Fest der Liebe!

Alle Jahre kommt man zusammen, um miteinander in Harmonie zu feiern. Und alle Jahre misslingt das katastrophal!

So auch bei Belinda und Neville Bunker: Onkel Harvey will den Kindern echte Gewehre schenken. Nevilles Schwester Phyllis richtet beim Kochen ein alkoholgetränktes Gemetzel an. Ihr Mann Bernhard bereitet sein von allen gefürchtetes Gruppentheater vor. Kumpel Eddie kümmert sich nicht um seine Kinder. Was seine erneut schwangere Ehefrau Pattie zur Verzweiflung treibt. Als der gutaussehende Clive - Schriftsteller und Schwarm von Belindas Schwester Rachel - auftaucht, nimmt das Chaos unter dem Weihnachtsbaum lebensbedrohliche Züge an. Denn Onkel Harvey verschenkt nicht nur Waffen!

Genussvoll zerpflückt Alan Ayckbourn, der englische "Meister der Farce", den festtäglichen Wahnsinn. Ein turbulentes Theatervergnügen mit vielschichtigen Figuren und britischem Humor.