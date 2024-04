Fantasy - Die große Live Tour!

Fantasy sind zurück mit ihrem Nummer 1 Album „Mitten im Feuer“ und vor allem auf den Bühnen Deutschlands und feiern nun endlich ihr 25-jähriges Bühnen-Jubiläum mit uns und natürlich mit euch.

„Es ist schöner, das mit den Fans feiern zu können.“, sagen die beiden und freuen sich schon jetzt auf die Konzerte 2024 und begrüßen dazu auch zwei Wegbegleiter aus dem deutschen Schlager. Zu Gast sind: Mela Rose und Sandro!

Mit über zwei Millionen verkauften Tonträgern und über 285 Wochen Präsenz in den deutschen Albumcharts gehören Fredi und Martin zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands und wurden zu Helden des Schlagers. Und dass sie nun bereits sechsmal Platz eins in den Charts erreichten, zeigt wie treu und groß ihre Fangemeinde ist. Doch wie für die gesamte Branche waren auch für die beiden die letzten zwei Jahre schwierig und eine Zeit der Selbstfindung und Umstrukturierung.

So ist „Mitten im Feuer“ ein unglaublich buntes Album geworden, gleichzeitig ehrlich und lebensfroh und voller intensiver Gefühle, geschrieben und aufgenommen mit viel Sorgfalt und Liebe. Gepaart mit den bekannten Hits wie „Endstation Sehnsucht“ oder „Eine Nacht im Paradies“ bekommen Fans, was sie an Fantasy so sehr schätzen. Ein Abend mit einem Schlager-Soundtrack zum Leben, in dem die Sehnsucht und das Glück miteinander zu den wunderbaren Melodien und lebensnahen Texten tanzt.

Unterstützt werden die beiden Vollblutmusiker von Mela Rose und Sandro!

Mit einem Lächeln auf den Lippen und stets guter Laune – so kennen und lieben wir Mela Rose. Die gebürtige Österreicherin, die selbst schon seit ihrer Kindheit ein großer Fan der Schlagermusik ist, feierte 2016 ihre ersten Erfolge bei Live-Auftritten im deutschsprachigen Raum. Mit Auftritten bei „Immer wieder sonntags“, dem „ZDF-Fernsehgarten“ oder auch bei „Schlagerspaß mit Andy Borg“ sang sie sich mit ihrem Erfolgshit „So bin ich“ in die Herzen des Publikums. Nun kommt im Sommer 2023 ihr Debüt-Album und 2024 dann die Chance bei Fantasy & Freunde LIVE es ihren Fans zu präsentieren.

Auch Sandro, der Sohn von Fantasy-Sänger Freddy ist ebenfalls mit von der Partie! Er steigt zwar in große Fußstapfen – das aber mit Bravour! Mit seinem spontanen Auftritt bei der Fantasy-Sommernacht und seiner darauffolgenden Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ war der Grundstein für einen aufstrebenden Schlagerstar gelegt. Mit seinen Alben „Verliebt“ und „Rendezvous“ schaffte er den Durchbruch im deutschsprachigen Raum und war unter anderem mit der „großen Schlager Hitparade 19/20“ auf großer Deutschland-Tour unterwegs.