Badische Landesbühne: Die Affäre Rue de Lourcine

In Eugene Labiches gesellschaftskritischer Komödie erwachen Lenglumé und Mistingue nach einem Klassentreffen mit schmutzigen Händen und Kohlenstücken in den Taschen, ohne Erinnerung an die letzte Nacht.

Eine Zeitung berichtet von einer ermordeten Kohlehändlerin, und sie befürchten, die Täter zu sein. Nun gilt es die Beweise zu vertuschen und sich aus der Affäre zu ziehen, jedoch vergessen sie dabei alle zivilisatorischen Regeln.