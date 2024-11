Die Badische Landesbühne zeigt: Status Quo

In dieser Spielzeit feiert die Badische Landesbühne ihren 75. Geburtstag!

Am 1. September 1949 wurde in Bad Rappenau das Kulturwerk Württemberg-Baden, der Vorläufer der Badischen Landesbühne, gegründet. Das Jubiläum ist der rote Faden der kommenden Spielzeit. So beziehen sich die erste und letzte Inszenierung der Spielzeit 2024/25 – Jeder*mann und Was ihr wollt – auf den Spielplan von 1949/50.

status quo von Maja Zade – gleichzeitig Gesellschaftsanalyse und scharfsinnige Komödie – in einer Inszenierung von Evelyn Nagel gibt es ab November 2024 zu erleben: Harte Zeiten für Männer – besonders, wenn sie jung, attraktiv und auf Jobsuche sind. In einer Gesellschaft der Alphaweibchen und Krankenbrüder, wird jeder Florian ungefragt ein Flo. status quo zeigt die Welt, wie sie ist, nur spiegelverkehrt.