Badische Landesbühne "Die Wut, die bleibt"

Einführung: 19 Uhr

Altersempfehlung: Ab 14 Jahre

Eine Kooperation von Abendspielplan und Jungem Theater in einer Fassung der Badischen Landesbühne

Eine Mutter steht vom Abendessen auf, geht zum Balkon und springt. Der Vater sucht eine Ersatzmutter. Die Tochter konzentriert sich auf ihre Wut. Die Wut auf das, was die Gesellschaft den Frauen zumutet.

Durch den Sprung der Mutter fehlt der Familie alles, was sie bisher zusammengehalten hat: Liebe, Fürsorge, Sicherheit. Sie konnte und wollte nicht mehr funktionieren. Sarah, die beste Freundin, unterstützt die Hinterbliebenen, ihr eigenes Leben rückt in den Hintergrund. Sie wird vom Familienvater wie selbstverständlich in den Alltag der Familie integriert. Das macht Sarah wütend. Auch Lola, die älteste Tochter, durchlebt Trauer, aber vor allem Wut auf das Patriarchat, welches sie nicht nur von den Männern, sondern auch von ihrer toten Mutter und Sarah gestützt sieht. Diesem System macht sie eine Kampfansage und beginnt, sich zur Wehr zu setzen.

Mareike Fallwickl seziert in ihrem feministischen Bestseller veraltete Rollenbilder und legt den Finger in die Wunden unserer Gesellschaft.

Vorverkaufsstelle: Buchhandlung Schwarz auf Weiss, Hauptstraße 32 (Fußgängerzone), 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341 7768.