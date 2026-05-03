Badische Landesbühne "Freilichtaufführung: MOLIÈRE - Der eingebildete Tote"

Bei Schlechtwetter in der Stadthalle, Vitryallee 7

Komödie in der Art Molières von Nona Fernández

Altersempfehlung: Ab 14 Jahre

Deutsch von Friederike von Criegern

Im Theater wird nicht wirklich gestorben. Aber was, wenn doch? Tot steht Molière auf der Bühne und glaubt, noch zu leben. Eine Molière-Komödie über Molière.

Wenn im Theater der Vorhang fällt, stehen alle Toten zum Applaus wieder auf. Doch eine Theaterlegende besagt, Molière sei bei einer Aufführung auf der Bühne verstorben.

Rund um diese Anekdote hat Nona Fernández eine Komödie gebaut. Als eingebildeter Kranker stellt sich Molière im Stück tot. Doch als er im Spiel aufstehen soll – geschieht nichts. Er ist wirklich tot. Kurz darauf erwacht Molière als lebendiger Toter und glaubt nicht, dass er gestorben ist. Als ein intriganter Mäzen seine Theatertruppe übernehmen will, wehrt Molières Geist sich mit allen ihm möglichen Mitteln.

Molière – Der eingebildete Tote ist ein Stück, das alles beinhaltet, was auch eine Komödie von Molière auszeichnet: Menschliches, Allzumenschliches, Täuschungen und Slapstic

Vorverkaufsstelle: Buchhandlung Schwarz auf Weiss, Hauptstraße 32 (Fußgängerzone), 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341 7768