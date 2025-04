In Georg Kreislers One-Woman-Musical "Heute Abend: Lola Blau" erlebt die junge jüdische Schauspielerin Lola den Beginn ihrer Karriere im März 1938.

Doch Hitlers Einmarsch in Österreich zwingt sie zur Flucht in die Schweiz und später in die USA. Nach dem Krieg kehrt sie in ihre Heimat zurück, findet jedoch wenig Toleranz vor. Kreisler lässt die Zuschauer Lolas Kampf gegen die nationalsozialistische Bedrohung miterleben und betont gleichzeitig ihre Liebe zum Showbusiness.