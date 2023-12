Badische Landesbühne "Die Wanze"

Ein Name ist Muldoon, Wanze Muldoon.

Er ist zwar keine Wanze, sondern ein Käfer, aber das ist eine andere Geschichte. Muldoon ist der beste Privatdetektiv im ganzen Garten – und da geschehen gerade sehr merkwürdige Dinge: Immer mehr Insekten verschwinden spurlos und keiner weiß warum. Angst und Unruhe breiten sich aus.

Nach einem harten Arbeitstag will sich Muldoon eben ein Gläschen Rosentau in Dixies Bar gönnen, als ihn plötzlich zwei Ameisensoldaten zu ihrer Königin zitieren. Es soll eine Gruppe von Rebellen geben, die nach Selbständigkeit strebt und damit den Ameisenstaat bedroht. Muldoon wird beauftragt, die bisherigen Ermittlungen des Kommandanten Krag weiterzuführen und die Abtrünnigen aufzuspüren. Sofort macht sich der clevere Schnüffler an die Arbeit. Was als harmloser Routinefall beginnt, entpuppt sich schon bald als hochgefährliche politische Verschwörung. Die Wanze ist ein fesselnder Insektenkrimi über Freundschaft und Feindschaft, Verschwörung, Machtstreben und Solidarität – verboten spannend und kriminell komisch.

Mit: Frederik Kienle, Inszenierung/Bühnenbild: Gina Jasmina Wannenwetsch, Kostüme: Kerstin Oelker