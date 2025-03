THE WATCH PLAYS GENESIS

The Watch sind zurück. Mit einer brandneuen Show feiert die Band das 50-jährige Jubiläum von Genesis' Meisterwerk "The Lamb Lies Down on Broadway" von 1974.

Jeder Song aus dem Doppelkonzeptalbum wird live auf der Bühne aufgeführt. Kurze erzählerischen Abschnitten, die dem Publikum helfen, die Geheimnisse im Herzen der Geschichte zu entschlüsseln.

Die dramatisch-gabrieleske Stimme des Sängers von The Watch, die der von Peter Gabriel sehr nahe kommt, und die umfassende instrumentale Exzellenz der Band werden Ihnen die Gelegenheit geben, alle großartigen Songs eines der erfolgreichsten Konzeptalben aller Zeiten zu hören, als wäre es damals.

Keine andere Band schafft es, die Abenteuerlust und Elektrizität von Genesis in ihren Pionierzeiten mit solch großer Emotion einzufangen. Schließen Sie einfach die Augen und Sie sind in den Siebzigern!

Die Tour wird viele britische und europäische Hauptstädte besuchen, wie zum Beispiel: Milan-Teatro Carcano, London-Bush Hall, Barcelona-Razzmatazz, Mons-Theatre Royal, Lisbon-Aula Magna, Luxembourg-Rockhal, Rome-Teatro Brancaccio, Paris-Le Triton,

Manchester-Band on the Wall, Glasgow-Slay, Cologne-Die Kantine, Goteborg-Musikens hus, Oslo-Vulkan Arena, Porto-Teatro Sa Da Bandeira, Madrid-La Sala, Zoetermeer-De Boerderij, Dortmund-PaulusKirche, Oberhausen-Zentrum Altenberg, Valencia-La Rambleta…

The Watch sind:

Simone Rossetti (lead vocals, flute, keyboards, synthesisers),

Valerio De Vittorio (keyboards, synthesisers, guitars, vocals),

Mattia Rossetti (bass, guitars, vocals),

Francesco Vaccarezza (drums, percussion, vocals) and

Andrea Giustiniani (lead guitars).

Konzert,Live