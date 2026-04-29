Badische Landesbühne "MOLIÈRE - DER EINGEBILDETE TOTE"

Im Theater wird nicht wirklich gestorben. Aber was, wenn doch? Tot steht Molière auf der Bühne und glaubt, noch zu leben. Eine Molière-Komödie über Molière.
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Stadthalle Eppingen Berliner Ring 18, 75031 Eppingen
Theater & Bühne
Stadthalle Eppingen Berliner Ring 18, 75031 Eppingen
Im Theater wird nicht wirklich gestorben. Aber was, wenn doch? Tot steht Molière auf der Bühne und glaubt, noch zu leben. Eine Molière-Komödie über Molière.
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