Badische Landesbühne "Mord auf Schloss Haversham" in Tauberbischofsheim

Altersempfehlung: Ab 13 Jahre.

(The Play That Goes Wrong) Übersetzt von Martin Riemann

Stellen Sie sich vor: Eine Amateurtheatertruppe will einen englischen Krimi auf die Bühne zaubern. Aber alles geht schief. Pleiten, Pech und Pannen lassen die Lachmuskeln keine Sekunde zur Ruhe kommen.

Herzlich willkommen zur Premiere von Mord auf Schloss Haversham; ein spannungsgeladenes, englisches Kriminalstück im Stile Agatha Christies. Alle Beteiligten erwarten voller Vorfreude die Premiere. Wird schon schiefgehen.

Und wie! Türen lassen sich nicht öffnen. Wanddekorationen fallen zu Boden. Requisitensind vertauscht oder verschwunden. Dialoge laufen in der falschen Reihenfolgeab. Ein Missgeschick jagt das nächste. Die Premiere wird mehr und mehr zu einer Katastrophe. Egal! The Show must go on!

Die britische Komödie läuft in London seit ihrer Uraufführung 2012 ohne Unterbrechung. Ein Gag-Feuerwerk, das nicht nur Freund*innen des britischen Humors und des entgrenzten Slapstick Bauchweh vor Lachen verursachen wird.