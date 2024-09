Wandelmut: Klavierkabarett mit Bodo Wartke

Wortakrobat und Pianist, Schauspieler und Komödiant: Wie ein roter Faden ziehen sich Wortwitz und musikalische Spielfreude durch Bodo Wartkes variationsreiches Repertoire.

Mit seinem aktuellen Klavierprogramm „Wandelmut“ kommt er nun auch nach Mosbach.

Am 21. Mai 1977 in der Hansestadt Hamburg geboren, wächst der Künstler als Sohn eines Ärzte-Ehepaares in Reinbek und Bad Schwartau auf. Ab dem elften Lebensjahr erhält der Norddeutsche Klavierunterricht und entdeckt die Liebe zu dem Instrument, das ihn seitdem durch seine Bühnenkarriere begleitet. Auf das Abitur in Bad Schwartau folgt ein Studium an der Universität der Künste in Berlin – auf dem Lehrplan: Klavier und Gesang.

Noch bevor die musikalische Passion zum Studienfach wird, legt Bodo Wartke 1998 sein erstes abendfüllendes Bühnenprogramm „Ich denke, also sing’ ich“ vor. Der von ihm selbst geprägte Begriff „Klavierkabarett in Reimkultur“ beschreibt Wartkes Werk treffsicher – von den ersten Auftritten in der Hamburger Heimat bis zu den landesweiten Tourneen der Gegenwart.

Ob Stepptanznummern oder Gedichte, Schlager oder frisch interpretierte Mozart-Sonaten: Wartkes musikalisches Repertoire kennt keine Grenzen. Und auch thematisch tanzt der Künstler auf vielen Hochzeiten. Von vor Wortwitz strotzenden Chansons wie „Liebeslied“, das er in 88 verschiedenen Sprachen vertont hat, über Sozialkritisches wie „Monica“ bis hin zu politisch motivierten Songs wie „Hambacher Wald“: Der vielseitig begabte Pianist schöpft die Inspiration für Texte und Töne aus den vielschichtigen Facetten des gesellschaftlichen und privaten Lebens.

Nur wenige deutschsprachige Künstler präsentieren sich so vielseitig wie der Wahlberliner. Kein Wunder, dass Bodo Wartkes Shows preisgekrönt sind. Mal humorig, mal sozialkritisch spielt er sich in die Herzen seines Publikums.