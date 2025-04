Wir können die Welt immer nur durch die „Brille“ unseres Nervensystems sehen: Wenn wir gestresst oder müde sind, scheinen uns manche Hindernisse unüberwindlich.

Sind wir entspannt und reguliert, dann erscheinen uns dieselben Hindernisse wie machbare Herausforderungen.

Nach dem großen Erfolg des ersten Workshops zu diesem Themanehmen wir dieses spannende Thema noch einmal auf. Dieses Mal legen wir den Fokus mehr auf den Vagus-Nerv, unseren 10. Hirnnerv. Dieser ist ein wichtiger „Player“ bei unseren Begegnungen mit anderen Menschen und auch beim Erholen und „Seelebaumelnlassen“. Seit Stephen Porges‘ Forschung dazu („Polyvagaltheorie“) weiß man, wie groß die Rolle ist, die dieser lange Nerv spielt, der im Körper weit „herumkommt“ und sozusagen einen guten Überblick hat – im Innen wie im Außen.

In diesem Yoga-Workshop mit Fabian bekommst Du auf abwechslungsreiche und fröhliche Art ein paar hilfreiche theoretische Informationen. Dazu geht´s natürlich auch ganz viel ums Ausprobieren und Experimentieren, so dass Du am Ende einen bunten Korb mit „Life Hacks“ mitnehmen kannst. Diese erleichtern Dir den Alltag, wann immer Du Dich gestresst oder müde fühlst.

Das Einzige, was Du für den Workshop wirklich brauchst, hast Du schon dabei: Dein Nervensystem. Ein paar grundlegende Yoga-Kenntnisse können nicht schaden, aber auch als Anfänger*In und Neuling bist Du ganz herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Yoga-Zeit!

Bringe bitte eine Yoga-Matte und eine Decke mit sowie, falls vorhanden, 2 Blöcke und einen Gurt (sind aber auch welche vor Ort verfügbar)