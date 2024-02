Die Badische Landesbühne zeigt: Transit

Eines der wichtigsten Werke der deutschen Exilliteratur, der Roman „Transit“ von Anna Seghers, wird ab November in einer eigens für die Badische Landesbühne geschriebenen Fassung auf dem Spielplan stehen.

Kathrin Mayrs Dramatisierung, für die sie auch als Regisseurin verantwortlich ist, sehen Sie am 19.03.2024 um 19:30 Uhr im Kurhaus in Bad Rappenau.

Vor der Vorstellung findet um 19 Uhr eine Einführung in die Produktion statt, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind.

Marseille 1940: Tausende von Menschen sind auf der Flucht vor dem NS-Regime und warten auf ihre Transitpapiere. Unter ihnen ein junger Deutscher, der nach dem Selbstmord des Schriftstellers Weidel dessen Identität angenommen hat. Jetzt ermöglichen ihm diese Papiere, die Flucht nach Mexiko vorzubereiten.

In Marseille lernt er Marie kennen und verliebt sich in sie. Marie sehnt sich nach einer Zukunft in Übersee. Dazu muss sie aber zusammen mit ihrem Mann, den sie für einen Arzt verlassen hat, ein Visum beantragen. Bald dämmert dem jungen Mann, dass Marie die Frau des toten Dichters ist. Aber Marie glaubt fest daran, dass Weidel noch lebt.

In Transit beschreibt Anna Seghers die kafkaeske Bürokratie, die Flüchtende von Amt zu Amt hetzt, in der Hoffnung nach Übersee ausreisen zu können. Diese Anstrengungen bei gleichzeitiger Lethargie, da nichts vorangeht, erzeugen eine Atmosphäre, die in der Dreiecksbeziehung Ich-Erzähler – Marie – Arzt eindrücklich verdeutlicht wird. Ein Zustand, den Anna Seghers auf ihrer Flucht nach Mexiko in Marseille selbst erlebt hat und der auch heute noch für Millionen von Menschen Lebensrealität ist.

Mit: Tobias Gondolf, Madeline Hartig, Thilo Langer

Inszenierung: Kathrin Mayr

Bühne & Kostüm: Johanna Bajohr