Die Badische Landesbühne zeigt: Jedermann

In dieser Spielzeit feiert die Badische Landesbühne ihren 75. Geburtstag!

Am 1. September 1949 wurde in Bad Rappenau das Kulturwerk Württemberg-Baden, der Vorläufer der Badischen Landesbühne, gegründet. Das Jubiläum ist der rote Faden der kommenden Spielzeit. So beziehen sich die erste und letzte Inszenierung der Spielzeit 2024/25 – Jeder*mann und Was ihr wollt – auf den Spielplan von 1949/50.

Eröffnet wird die Spielzeit 2024/25 im Abendspielplan mit dem Domplatz-Klassiker Jeder*mann nach Hugo von Hofmannsthal: Geld, Macht und Partys – so kennt der reiche Mann sein Leben. Aber was, wenn der Tod an die Tür klopft und alles zu Ende sein soll? Mit zwei Schauspieler*innen und einem Live-Musiker inszeniert Intendant Wolf E. Rahlfs das „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ als performative Sprechoper einer Wanderbühne im 21. Jahrhundert.