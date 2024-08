Badische Landesbühne: JEDER*MANN

Aber was, wenn der Tod an die Tür klopft und alles zu Ende sein soll?

Die Badische Landesbühne eröffnet die Jubiläumsspielzeit 2024/25 in Bad Wimpfen am Mittwoch, 25. September 2024, um 19.30 Uhr im Kursaal mit dem Domplatz-Klassiker Jeder*mann nach Hugo von Hofmannsthal. Vor der Vorstellung gibt es um 19 Uhr eine Einführung in die Produktion, zu der alle herzlich eingeladen sind. Jedermann hat alles, was ein glückliches Leben ausmacht: Geld, Macht, Zeit, jeden Tag Party. Da klopft der Tod an die Tür. Was bleibt Jedermann jetzt noch? Wer steht ihm bei in seinen letzten Stunden? Weder Buhlschaft, Mammon, Freunde noch Angestellte wollen helfen. Jedermann erkennt die Eitelkeit seines Lebens. Hugo von Hofmannsthal stellt in seinem Mysterienspiel die Frage nach Sinnverlust und Hoffnungslosigkeit in einem Leben, das sich nur an Wachstum, Wohlstand, Zerstreuung orientiert. Mit altertümlicher Form und Sprache wollte er das Theater erneuern. Und erschuf einen Klassiker, der nicht nur in Salzburg jeden Sommer der High Society den Spiegel vorhält. 1949 spielte die Badische Landesbühne als allererste Premiere Jedermann. Das 75-jährige Jubiläum ist nun der Anlass, Hofmannsthals Stück in einer komprimierten Studio-Inszenierung zu präsentieren. Mit zwei Schauspieler*innen und einem Live-Musiker inszeniert Intendant Wolf E. Rahlfs das Spiel vom Sterben des reichen Mannes als performative Sprechoper einer Wanderbühne im 21. Jahrhundert. Mit: Alice Katharina Schmidt, Ole Xylander, Musiker: Ulrich Hartmann Inszenierung: Wolf E. Rahlfs Bühne & Kostüm: Franziska Smolarek Musik: Ulrich Hartmann Video: Tommi Brem Altersempfehlung: ab 14 Jahren