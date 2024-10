Die Badische Landesbühne zeigt: Affäre Rue de Lourcine

In dieser Spielzeit feiert die Badische Landesbühne ihren 75. Geburtstag!

Am 1. September 1949 wurde in Bad Rappenau das Kulturwerk Württemberg-Baden, der Vorläufer der Badischen Landesbühne, gegründet. Das Jubiläum ist der rote Faden der kommenden Spielzeit. So beziehen sich die erste und letzte Inszenierung der Spielzeit 2024/25 – Jeder*mann und Was ihr wollt – auf den Spielplan von 1949/50.

Die Komödie zur Winterzeit ist Die Affäre Rue de Lourcine von Eugène Labiche: Ein feuchtfröhliches Klassentreffen beschert zwei alten Schulfreunden einen gewaltigen Filmriss. Die Morgenzeitung füllt die Gedächtnislücke: In der Rue de Lourcine wurde letzte Nacht ein Mord begangen. Sind sie die Täter? Eine berauschende Komödie in der Übersetzung von Elfriede Jelinek.