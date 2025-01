Die Badische Landesbühne zeigt: Heute Abend: Lola Blau

In dieser Spielzeit feiert die Badische Landesbühne ihren 75. Geburtstag!

Am 1. September 1949 wurde in Bad Rappenau das Kulturwerk Württemberg-Baden, der Vorläufer der Badischen Landesbühne, gegründet. Das Jubiläum ist der rote Faden der kommenden Spielzeit. So beziehen sich die erste und letzte Inszenierung der Spielzeit 2024/25 – Jeder*mann und Was ihr wollt – auf den Spielplan von 1949/50.

Ab Ende Januar 2025 folgt Georg Kreislers One-Woman-Musical Heute Abend: Lola Blau: Lola träumt von der Bühne. Dann marschieren die Nationalsozialisten in Österreich ein und sie muss fliehen. Ihren Traum gibt sie jedoch nicht auf! Mit viel Gesang und Live-Musik erzählt Heute Abend: Lola Blau vom Schicksal jüdischer Künstler*innen in der Zeit des Dritten Reichs.