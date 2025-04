Die Badische Landesbühne zeigt: Über Menschen

Juli Zehs im Jahr 2021 erschienener Gesellschaftsroman „Über Menschen“ ist ab Februar 2025 auf der Bühne der Badischen Landesbühne zu erleben.

In einer eigenen Fassung und unter der Regie von Intendant Wolf E. Rahlfs ist die Adaption des Bestsellers am Dienstag, dem 13.05.2025 um 19:30 Uhr im Kurhaus in Bad Rappenau zu sehen.

Vor der Vorstellung findet um 19 Uhr eine Einführung statt, zu der alle herzlich eingeladen sind.

Bracken, ein Dorf in der tiefsten brandenburgischen Provinz. Dort hat sich Dora ein Haus gekauft. Weg aus der Großstadt. Weg von den linksliberalen Gutmenschen. Weg von ihrem Job in der Weltretter-Werbeagentur. Dora braucht einen Neustart. Jetzt steht sie im Garten und gräbt ein Kartoffelbeet um.

Ein Nachbar stellt sich ihr als „Dorfnazi“ vor. Ein anderer reißt ununterbrochen fremdenfeindliche Witze. Bei Dora setzt die Rassismusstarre ein. Sie erkennt, dass nichts, was sie über Menschen, Politik und das Leben zu wissen glaubt, in Bracken gültig ist.

Juli Zehs Bestseller über Doras Stadtflucht wirft einen Blick hinter die festbetonierten Bilder vom Stadt- und Landleben. Und entdeckt eine Mitmenschlichkeit, die irritiert und herausfordert. In entlarvenden Dialogen skizziert Juli Zeh eine Welt, in der zu viele versuchen, mit klarer Kante Sicherheit zu suggerieren. Aber über Menschen lässt sich nur eine Meinung bilden, wenn man ihnen begegnet – auch wenn es über einen Gartenzaun hinweg passiert.

Die Autorin Juli Zeh liefert mit ihrer Literatur Denkanstöße zu politischen und sozialen Fragestellungen, während sie gleichzeitig als ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg tätig ist.

Mit: Martin Behlert, Tobias Gondolf, Madeline Hartig, Cornelia Heilmann, Nadine Pape, Lukas Maria Redemann, Frank Siebers

Inszenierung: Wolf E. Rahlfs

Bühne und Kostüm: Tilo Schwarz

Altersempfehlung: ab 14 Jahren