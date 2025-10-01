Badische Landesbühne: HEIMSUCHUNG

Multimedia-Performance Nach dem Roman von Jenny Erpenbeck Heimsuchung.

In einer Fassung für die Badische Landesbühne von Daniel Schüßler & Hanna Held Abitur 2026 – Schwerpunktthema Deutsch Ein Haus an einem märkischen See. In den Lebensläufen der Hausbewohner*innen zeigen sich die politischen Umbrüche der letzten hundert Jahre in Deutschland. Eine Erzählung vom Haben und Verlieren, vom Krieg und von der Wende. Die Multimedia-Performance „Heimsuchung“ nach dem Roman von Jenny Erpenbeck eröffnet die Spielzeit 2025/26 in Bad Wimpfen im Kursaal am Mittwoch, 1. Oktober, um 19.30 Uhr. Vor der Vorstellung findet eine Einführung statt, zu der alle herzlich eingeladen sind. Ein Sommerhaus ist Schauplatz für ein knappes Dutzend Lebensläufe von den Zwanzigerjahren bis heute. Das Haus und seine Bewohner*innen erleben die Weimarer Republik, das Dritte Reich, den Krieg und dessen Ende, die DDR, die Wende und die Zeit der Nachwende. Jedes einzelne Schicksal erhält von Jenny Erpenbeck eine eigene Form. Jedes entfaltet seine Dramatik. Alle zusammen bilden ein Panorama des letzten Jahrhunderts, das verstört, beglückt, verunsichert und versöhnt. Die Ostberliner Schriftstellerin Jenny Erpenbeck erzählt von den politischen Umbrüchen in Deutschland. An der Badischen Landesbühne wird der Roman zur multimedialen Performance. Ein Blick von außen auf uns selbst, so zeitlos wie aktuell.

HEIMSUCHUNG Copyright 2007 by Albrecht Knaus Verlag, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, Munich, Germany All rights reserved

Mit: Laura Brettschneider, Lasse Claßen, Michael Johannes Mayer, Evelyn Nagel, Nadine Pape Inszenierung: Daniel Schüßler Bühne und Kostüm: Eva Sauermann Choreografie & Mitarbeit Inszenierung: Hanna Held Film-Sequenzen & Video-Design: Tommy Vella Altersempfehlung: ab 14 Jahren