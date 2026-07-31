Eine Kooperation von Abendspielplan und Junges Theater

In einer Fassung für die Badische Landesbühne von Ulrich Cyran

Italien in den 20er Jahren, Familienurlaub. Doch statt Erholung erlebt eine Familie Diskriminierung. Ablenkung soll ein Zauberer bringen – Cipolla. Thomas Manns Novelle zeigt, wie leicht sich eine Gesellschaft verführen lässt.

Die Badische Landesbühne zeigt „Mario und der Zauberer“ am Dienstag, dem 22.09.2026, im Kurhaus Bad Rappenau Beginn ist um 19.30 Uhr, ab 19 Uhr gibt es für alle eine Einführung in die Produktion durch die Dramaturgie.

Ferien! Italien! Erholung! Doch überall begegnen dem Ich-Erzähler und seiner Familie Nationalismus und Diskriminierung. Aber den Kindern zuliebe wird der Urlaub fortgesetzt. Ein Besuch beim Zauberkünstler Cipolla soll die gewünschte Ablenkung bringen. Cipolla entpuppt sich als brillanter Show-Hypnotiseur und zaubert sich ein willenloses Publikum. Mit Faszination und Schrecken sieht die Familie zu, wohin sich die Show entwickelt. Bis sich die aufgeladene Atmosphäre in einem fatalen Grauen entlädt.

Thomas Manns Novelle aus dem Jahr 1930 ist das Psychogramm einer Gesellschaft, die sich vom Faschismus verführen lässt und Verantwortung, Vernunft und Moral abgibt.

Mit: Lorenz Baumgarten, Lydia Fuchs, Jonathan Parr

Inszenierung: Ulrich Cyran

Bühne und Kostüm: Dorothea Mines

Altersempfehlung: ab 13Jahren