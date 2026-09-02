Die Badische Landesbühne zeigt: Die Hölle auf Erden

Die Welt kurz vor dem nächsten Weltkrieg. Der Völkerbund heillos zerstritten. „Hilf uns, Gott!“, wirbt eine Zeitungsannonce. Der schickt Petrus. Kann er die Welt retten? Ein aberwitziges Drama der 1930er Jahre zur Spielzeiteröffnung 2026/27.

Am Dienstag, dem 27.10.2026, zeigt die Badische Landesbühne „Die Hölle auf Erden“ im Kurhaus Bad Rappenau. Beginn ist um 19:30 Uhr, bereits um 19 Uhr gibt es für alle eine Einführung in die Produktion durch die Dramaturgie.

Es ist der 760.839.000ste Jahrestag der Erschaffung der Welt. Aber Gott will von den Menschen nichts mehr wissen. Denn die streiten ununterbrochen. Da erscheint eine Zeitungsannonce des Völkerbundes, in der ein neuer lieber Gott gesucht wird. Missmutig schickt Gott Petrus mit zwei Engeln nach Genf. Doch auch für göttliche Abgesandte ist es schwer – ohne Autorität, ohne gültigen Pass. Es beginnt ein buntes Verwechslungsspiel.

Die lange vergessene und verdrängte Wiener Schriftstellerin Maria Lazar (1895- 1948) hat Die Hölle auf Erden in den 1930er Jahren geschrieben. Uraufgeführt wurde das 2022 wiederentdeckte Stück im September 2024. Eine Weltuntergangskomödie als Kasperletheater, bei dem uns gerade heute das Lachen im Halse stecken bleibt.

Mit: Christian Baus, Martin Behlert, Laura Brettschneider, Tobias Gondolf, Madeline Hartig, Cornelia Heilmann, Thilo Langer, Michael Johannes Mayer, Nadine Pape

Inszenierung: Andreas von Studnitz

Bühne und Kostüm: Marianne Hollenstein

Lichtdesign: Tilo Schwarz

Altersempfehlung: ab 14 Jahren