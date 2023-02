Die badmómzjay „Tour nicht so” Tour aus dem Jahr 2022 ist Geschichte. Wer hier das Glück hatte, bei ihrer ersten Tour dabei zu sein, der weiß, dass das erst der Anfang war.

badmómzjay, 20 Jahre alt, restlos ausverkaufte Shows in Minuten und eine Live-Performance von einem anderen Stern. Ihr heiß ersehntes zweites Album steht schon in den Startlöchern und das kann nur eins bedeuten: dass die junge Berlinerin ihre neuen Songs auch auf die Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bringen wird! Es wird größer, atemberaubender und aufregender als je zu vor. Wer Jordy im Survival Mode erleben will, kommt auf die „Live ohne Backup” Tour im Frühjahr 2023.