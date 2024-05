Bagger- und Stauseen als wertvoller Naturraum

Zwischen Ulm und Gundelfingen leigt ein weiträumiges Flach- und Zwischenmoorgebiet, das Donaumoos. Gute Aussichten für eine Wiederherstellung von Lebensräumen bestehen im Abbaugebiet von Kiesgruben: Die Rekultivierung bringt einen ganz neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Wir finden heute an Binnengewässern und in Feuchtgebieten einen großen Artenreichtum an Brutvögeln sowie an Gastvögeln. Über 60 Vogelarten lernen wir im Film kennen.