Konzert mit Alexander Krichel

Es gibt kaum Komponisten, bei denen die Bezeichnung „Klavierkomponist“ so sehr zutrifft wie bei Frédéric Chopin und Sergej Rachmaninoff. Beide haben sich als Musiker und auch als Werkschaffende innig den schwarzweißen Tasten verschrieben. Vor allem die Feinheit des Klangs und der Farben machen Chopins hochsensible und natürlich fließende Kompositionen aus. Bei Rachmaninoff stehen hingegen absoluter Kontrollverlust und emotionale Extreme von tiefster, romantischer Empfindung bis zu heißester Dramatik an der Tagesordnung. Eine perfekte Kombination für den Hamburger Pianisten Alexander Krichel, dessen Spiel von der Presse unter anderem als „rauschhaft hochemotional“ und „ungeheuer kraftvoll“ hervorgehoben wird.

Zunächst darf sich das Publikum auf Chopins Werke „Nocturne op. 27/2 Des-Dur“, „Ballade Nr. 2 F-Dur“ und „Sonate Nr. 2 b-moll“ freuen, ehe Rachmaninoffs „Six Moments Musicaux op. 16“ den Konzertabend eindrucksvoll abrunden.

Der Hamburger Pianist Alexander Krichel, ist geprägt durch die russische Klavierschule. Nach dem Studium in Hamburg, Hannover und London führt ihn seine Karriere in Konzertsäle weltweit: nach Berlin, Hamburg, München, nach Wien, London und Moskau, nach New York City, Mexiko City, Kapstadt, nach Hongkong, Shanghai, Tokio und in viele weitere Städte – solo, in Kammerbesetzung und mit berühmten Orchestern.

Alexander Krichel gilt als technisch brillant, dabei ebenso gefühlvoll wie analytisch und feurig als Musiker mit der Fähigkeit, das Klavier zum Singen zu bringen und die Zuhörer zu verzaubern.

Die Schirmherrschaft dieses Konzerts übernehmen Oberbürgermeister Dieter Henle und Stefan Doraszelski.

Die Veranstaltung wird gefördert durch die Stadt Giengen, die Stefan-Doraszelski-Stiftung, die Volksbank Brenztal eG, die Adldinger Unternehmensgruppe, die Noerpel Gruppe und die Stadtwerke Giengen.