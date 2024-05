Eine Reise durch die Welt der Feuerwehrmusik

Der einzig verbliebene musikalische Zug in den Reihen der Feuerwehren des Landkreises Heidenheim nimmt Sie in seinem Konzert an der Giengener Stadtmauer mit auf eine Reise in die Klangwelt aus Lyra-, Trommel,- Flöten- und Fanfarenklängen. Auf dem Programm stehen neben traditioneller Marschmusik auch moderne Stücke und Stimmungsmusik.