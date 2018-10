Am Anfang ist er ein gewissenhafter, gläubiger Mensch, den nichts aus der Fassung zu bringen scheint. Am Ende sitzt er da, der wahnsinnig gewordene zweifache Mörder, und hält »das braune Mützchen in Händen«, das, was von seinem Sohn und seinem Leben noch übrig ist…Und dazwischen?

Nachdem Minna, seine erste Frau, bei der Geburt des gemeinsamen Sohnes Tobias gestorben ist, heiratet der rechtschaffene Bahnwärter erneut. Eine Zweckgemeinschaft, eine Vernunftehe, ein zweites Kind mit Lene, die sein Leben von nun an bestimmt. Er muss hilflos, kraftlos, fassungslos zusehen, wie Lene seinen Sohn Tobias zusehends schlechter behandelt, schließlichmisshandelt. Er hat nicht die Kraft, sich zu widersetzen, ist abhängig, sexuell hörig und sucht sein Heil in der Parallelwelt seiner Arbeit, seines Bahnwärterhäuschens. Als in der Nähe seines Arbeitsplatzes ein Kartoffelacker frei wird und zu bestellen ist, macht sich die Familie zu einem Ausflug auf. Die Parallelwelt zerbricht und der Wahnsinn nimmt seinen Lauf…

»Bahnwärter Thiel« beschreibt die Abhängigkeit eines Menschen und alle denkbaren Verdrängungsmechanismen, dieser gedanklich zu entkommen, um am Ende vollkommen dem innersten Chaos ausgeliefert zu sein.Gerhard Hauptmann lässt in diesem frühen Meisterwerk, das 1888 erschienen ist, mit ungeheurer poetischer Wucht, Alltag und Wahnsinn mit immer größerer Geschwindigkeit aufeinanderprallen. Wie aus braven Menschen Mörder werden, wie Undenkbares in familiärenZusammenhängen zutage tritt, wie alle versuchen, Probleme zu übergehen:Hauptmanns Beschreibungen um Kindesmissbrauch, sexuelle Abhängigkeit und Persönlichkeitsstörung sind von größter Aktualität und spielen sich beinahe täglich ab: beim Nachbarn.