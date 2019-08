Bakisa celebrate life Salsa Bachata Kizomba Open Air

Kizomba

Der perfekte Start in die Woche mit einer Open Air Salsa, Bachata, Kizomba-Veranstaltung in Stuttgart!

Social und Party: die Helfer stecken Herz in die Erstellung dieses Events, bedenkt man GEMA und andere Kosten sind wir auf +-5€ (je nach Verdienst) angewiesen! Bitte sprecht uns doch an wenn ihr die Spendenbox nicht finden könnt!

Wir danken vielmals und freuen uns auf diese Weise das Event für euch veranstalten zu können!

Kurs: 10€

Themen Workshop: 10€, beinhaltet Eintritt zu Social und Party

Ablauf:

Fortlaufender Kurs

17:30 - 18:30 Salsa beginners pw mit Saskia

18:30 - 19:30 Salsa intermediate pw mit Saskia

WS

19:30 - 20:30 Themen Workshop (Saskia solo oder zusammen mit besonderem Gastlehrer, wird vorher angekündigt)

Social

19:00 - 20:30 Kizomba social with DJ Harryz KiZz

Party

20:30 - 23:30

50% Salsa, 50% Bachata with DJ Galaxy

100% Kizomba with DJ Harryz KiZz

- English version -

The perfect way to start the week with an open air salsa, bachata, kizomba event in Stuttgart!

Party fee: a donation of about 5 € is highly appreciated and will secure the continuation of the event!

Class: 10€

Theme workshop: 10€, includes social and party

Schedule:

Continuous class

17:30 - 18:30 Salsa beginners pw with Saskia

18:30 - 19:30 Salsa intermediate pw with Saskia

Workshop

19:30 - 20:30 theme workshop (Saskia solo or with special guest teacher, will be announced in advance)

Social

19:00 - 20:30 kizomba social with DJ Harryz KiZz

Party

20:30 - 23:30

50% salsa, 50% bachata with DJ Galaxy

100% kizomba with DJ Harryz KiZz