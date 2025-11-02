Nach langer Zeit mal wieder ein Bal - Folk in der Dieselstrasse Esslingen mit Gudrun Walther & Jürgen Treyz.

Jürgen Treyz (Gitarre, Gesang) und Gudrun Walther (Geige, Gesang, diat. Akkordeon) sind zwei der erfolgreichsten Folkmusiker Deutschlands. Mit diversen Bands und Pro-jekten, allen voran ihre Erfolgsband CARA, touren sie regelmäßig in Europa, den USA und Australien und haben bereits unzählige CDs veröffentlicht. Ausgezeichnet wurden sie bereits mit zwei Irish Music Awards, mehrfach mit dem Preis der deutschen Schall-plattenkritik für verschiedene Produktionen, der „Freiburger Leiter“ in der Sparte Mu-sik, sowie einer Platin-Schallplatte für die Musik zum Hörbuch „Der Kleine Prinz“. Das Duo ist für die beiden Musiker eine Entdeckungsreise zu den eigenen Wurzeln undeine Möglichkeit, die komplette Bandbreite ihres Könnens auszuspielen. Die Besetzung ermöglicht ein spontanes, intuitives Zusammenspiel – mitreißend, anrührend und jedes Mal ein wenig anders.

Naragonia

Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 ist Naragonia zu einer festen Größe in der europäischen Bal-Folk-Szene geworden. Das Duo, bestehend aus Pascale Rubens und Toon Van Mierlo, verzaubert mit seiner einzigartigen Mischung aus traditioneller und zeitgenössischer Folk-Musik. Ihre melodischen Kompositionen und meisterhaften Arrangements schaffen eine Atmosphäre, die gleichermaßen zum Tanzen wie zum Träumen einlädt. Naragonia ist bekannt für ihren warmen, authentischen Klang, der hauptsächlich durch diatonische Akkordeons und Dudelsäcke geprägt ist. Ergänzt durch Klarinette, Flöte und andere Instrumente entsteht ein facettenreiches Klangbild, das sowohl die Herzen von Tanzbegeisterten als auch die von Musikliebhabern höher schlagen lässt.

Ihre Musik umfasst eine Vielfalt von Stilen, die für den Bal-Folk typisch sind: von schwungvollen Schottischen und Mazurkas bis hin zu eleganten Walzern und lebhaften Bourrées. Dabei gelingt es Naragonia, traditionelle Klänge mit frischen, originellen Elementen zu bereichern.