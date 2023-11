Was würdest du tun, wenn dir 60 Sekunden bleiben, um dich in Sicherheit zu bringen? In der zweiten Spielzeit mit zeitgenössischem Tanz in der TauberPhilharmonie könnte es spannender kaum starten.

BALAGAN BODY ist ein Tanzstück über Körper in Extremzuständen. Wie unterscheidet sich ein gefährdeter Körper von einem Körper in Sicherheit? In einem physischen Dialog setzt sich das Duo Patricia Carolin Mai und Marcelo Doño mit ihrem »Chaoskörper« auseinander. Zusammen mit zwei Musikern bilden sie einen fragilen Organismus, unberechenbar und bedroht zugleich. Eine Auseinandersetzung mit dem Körper als Archiv, bei der Panik und Normalität, neue Ästhetiken und Tanztraditionen aufeinanderprallen.