Balance im Freien: 5-Esslinger mit Silke Scheiber

Das Programm „Fünf Esslinger“ richtet sich speziell an Menschen ab der zweiten Lebenshälfte und fördert Beweglichkeit, Kraft, Balance und Koordination im Alltag. Durch gezielte und gelenkschonende Übungen wird die Muskulatur gestärkt, die Standfestigkeit verbessert und das Sturzrisiko reduziert. Die abwechslungsreichen Bewegungseinheiten unterstützen dabei die Selbstständigkeit und Mobilität bis ins hohe Alter zu erhalten. Neben der körperlichen Aktivität stehen auch Freude an der Bewegung und das gemeinsame Trainieren in angenehmer Atmosphäre im Mittelpunkt.