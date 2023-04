Balancing - Tag für Tag

In Miniaturen lotet der Theaterexperimentierclub Gleich- und Ungleichgewichte aus. Beginnend in den eigenen vier Wänden stellt sich die Frage: Wenn ich etwas verschiebe, was bedeutet das für die anderen? Wer sind wir im Zusammenleben und welche Möglichkeiten haben wir zur Veränderung? Was ist unser Ausgangspunkt und welche Überraschungen können passieren? Ausgehend von Privat-Alltäglichem dehnen die Spielerinnen ihre Grenzen aus, treten in Kontakt, und müssen sich neu definieren. Dabei kommt es zu skurrilen, konfliktreichen und poetischen Momenten.

Mit: Ursula Copony, Margit Neidhardt-Hübner, Claudia Jochen, Marion Reichert, Tine Abel, Waltraud Goller-Bertram, Barbara Gerlach, Gudrun Keim

Bühne und Kostüme: Ilona Lenk

Spielleitung: Carola Schwelien

Premiere: Fr. 5. Mai, 20 Uhr

Weitere Vorstellungen finden am So. 7. Mai, Sa. 13. und So. 14. Mai statt.