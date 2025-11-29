Herzlich willkommen zum BalFolk-Tanzfest! Der BalFolk ist ein Fest für alle Folkfreunde, Tänzer und Musiker.

Die BalfFolk-Musik umfasst traditionelle und moderne Folkmusik aus vielen europäischen Ländern mit einem deutlichen französischen Anteil. Der BalFolk beginnt um 16 Uhr mit einen Tanz-Workshop, der gerade auch für Neulinge geeignet ist. „Tanzmeister“ Holger sorgt schon beim Nachmittagstanzen für BalFolk-Feeling. Um 19 Uhr ist die gemeinsame Tafeley rund um die schon traditionelle Kürbissuppe angesagt. Die Bewirtung erfolgt durch die KulturKantine der Alten Seegrasspinnerei. Ab 20 Uhr spielen zum BalFolk erst Lys aus Kirchheim mit traditioneller und moderner Folkmusik mit starkem französischen Flair. Dann wird Mara Senger (Menzel) solo mit ihren zauberhaften Liedern den Folk- und Tanzabend krönen. Selbstkomponierte Melodien, ihre berührenden Lieder und der liebenswerte Charme der jungen Künstlerin vereinigen sich zu einer BalFolk- Musik der besonderen Art.